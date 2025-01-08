В Азербайджане активно увеличивается доля ветровой электроэнергии

На Хызы-Абшеронской ветроэлектростанции, строительство которой осуществляет компания ACWA Power, успешно установлены три ветряные турбины,.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании.

"Общее количество турбин на электростанции составит 37: 12 в Абшероне и 25 в Хызы. Каждая турбина обладает мощностью 6,5 мегаватта, что в общей сложности обеспечит проекту суммарную мощность 240 мегаватт", - отметили в ACWA Power.

Турбины оснащены 100-метровыми башнями и лопастями длиной 84 метра, что гарантирует высокую эффективность выработки электроэнергии.

"Три турбины уже установлены в Абшеронском районе (Гобустан), где завершены все фундаменты для оставшихся 12 турбин. В Хызы ведутся активные строительные и раскопочные работы", - добавили в компании.

Проект позволит ежегодно производить около 900 гигаватт-час экологически чистой энергии и сократить выбросы углекислого газа примерно на 400 000 тонн.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 340 миллионов долларов.

Электростанция будет расположена в двух зонах: первой - в Абшеронском районе, и второй - Хызы 3 в Хызинском районе. Этот проект поддерживает стратегические цели Азербайджана по диверсификации экономики и модернизации энергетической системы, а также способствует увеличению притока прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и росту экспорта.