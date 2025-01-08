Назначен помощник по особым поручениям генерального прокурора Азербайджана

Согласно соответствующему приказу генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, следователь по важным делам следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Тугай Рагимли назначен помощником генерального прокурора по специальным поручениям.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Тугай Рагимли, принятый на службу в органы прокуратуры по конкурсу в 2019 году, ранее работал следователем в прокуратурах города Гянджа и Бинагадинского района.

Кроме того, Тугай Рагимли, получивший степень магистра в University College London (UCL), более 2 лет работал в Европейском суде по правам человека.