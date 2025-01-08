Трогательное воссоединение супругов после авиакатастрофы близ Актау

Нурулла Сираджов, который долгое время не мог связаться с женой Муслюмат Сираджовой после авиакатастрофы близ Актау, наконец встретился с ней.

Как сообщает Day.Az, видео их встречи было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как Нурулла Сираджов, сопровождаемый медицинскими работниками, навещает супругу в больнице.

Супруги Сираджовы, уроженцы села Даначи Загатальского района, были на борту рейса Баку - Грозный 25 декабря. Самолет совершил аварийную посадку неподалеку от Актау. Ранее в видео из больницы Нурулла рассказывал, что во время аварии его жена сидела рядом, но после того, как он пришел в себя, он ее больше не видел и очень переживал за нее.

Изначально сообщалось, что женщина погибла в катастрофе, однако позже выяснилось, что она осталась жива. Некоторое время она проходила лечение в Казахстане, а позже была эвакуирована в больницу Yeni Klinika, где также находится на лечении ее супруг.