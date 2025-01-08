VIGINUM пыталась очернить работу нашей организации

Французская правительственная служба VIGINUM, занимающаяся национальной безопасностью и и обороной, пыталась очернить работу нашей организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на брифинге, посвященном необоснованным обвинениям, отраженным в отчете, опубликованном VIGINUM в декабре 2024 года.

"Франция утверждала, что видео, распространяемые БИГ во время протестов в Новой Каледонии, были сфальсифицированными. Однако видео, которые Франция называет сфальсифицированными, прислали нам наши друзья. Франция ограничила доступ в интернет и запретила социальные сети на этой территории. Но мы уже получили видео до введения этих ограничений", - сказал А.Аббасов.