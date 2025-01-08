https://news.day.az/officialchronicle/1721406.html Премьер-министр и министр иностранных дел Катара выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Премьер-министр и министр иностранных дел Катара выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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