Премьер-министр и министр иностранных дел Катара выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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