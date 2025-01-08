Азербайджан увеличил доходы от экспорта помидоров

В 2024 году из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано 145,6 тысячи тонн помидоров на сумму 175,4 миллиона долларов.

Как сообщили Day.Az в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, в 2024 году помидоры стали доминирующей тепличной продукцией, экспортируемой из страны на зарубежные рынки.

Подчеркивается, что в прошлом году были зафиксированы высокие показатели экспорта тепличной продукции из Азербайджана на зарубежные рынки.

Отмечается, что в 2023 году на зарубежные рынки было экспортировано 140,6 тысячи тонн помидоров на сумму 161,9 миллиона долларов.

Согласно информации, по сравнению с 2023 годом объем экспортируемых помидоров увеличился на 3,6 процента, а стоимость - на 8,3 процента.