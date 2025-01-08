https://news.day.az/sport/1721302.html Член сборной Азербайджана признан лучшим в Европе Названы имена лучших игроков года в мини-футбол в Европе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди победителей оказался футболист сборной Азербайджана. Вусал Исаев, член нашей национальной сборной, признан лучшим защитником Европы 2024 года. Отметим, что Вусал Исаев является членом чемпиона Азербайджана "Бирбаша Баку".
Член сборной Азербайджана признан лучшим в Европе
Названы имена лучших игроков года в мини-футбол в Европе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди победителей оказался футболист сборной Азербайджана.
Вусал Исаев, член нашей национальной сборной, признан лучшим защитником Европы 2024 года.
Отметим, что Вусал Исаев является членом чемпиона Азербайджана "Бирбаша Баку".
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