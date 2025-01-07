В Армении полковнику предъявлены обвинения за подделку документов

Экс-командиру 5-го корпуса Вооруженных сил Армении, полковнику Сасуну Бадасяну, предъявлены обвинения в служебном подлоге.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, что Бадасян был освобожден от должности в сентябре 2024 года, а через месяц в СМИ появилась информация о возбуждении дела против него за незаконное вмешательство в процесс аттестации военных.

Теперь выясняется, что во время 44-дневной войны полковник злоупотребил своими должностными полномочиями и совместно с двумя нижестоящими офицерами совершил служебный подлог. Согласно последним данным, они пытались "координировать" успешную сдачу аттестации одним из военнослужащих.