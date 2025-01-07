https://news.day.az/officialchronicle/1721280.html Президент Ильхам Алиев - о провокации в Ардебиле: провинциальный молла должен быть наказан В интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев, в частности, коснулся провокации в Ардебиле, где местный молла распространял клевету об Азербайджане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Глава государства сказал, что провинциальный молла должен быть наказан. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев - о провокации в Ардебиле: провинциальный молла должен быть наказан
В интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев коснулся провокации в Ардебиле, где местный молла распространял клевету об Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства, в частности, сказал, что провинциальный молла должен быть наказан.
Новость обновляется
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