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Президент Ильхам Алиев - о провокации в Ардебиле: провинциальный молла должен быть наказан

В интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев, в частности, коснулся провокации в Ардебиле, где местный молла распространял клевету об Азербайджане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Глава государства сказал, что провинциальный молла должен быть наказан. Новость обновляется