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Президент Ильхам Алиев: Быть Президентом Азербайджана – большая ответственность и большая честь

Быть Президентом Азербайджана - большая ответственность и большая честь. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января. Новость обновляется