Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе

Азербайджан и впредь будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 января во время приема специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Магдалены Гроно.

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