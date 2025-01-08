https://news.day.az/officialchronicle/1721436.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе Азербайджан и впредь будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 января во время приема специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Магдалены Гроно.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе
Азербайджан и впредь будет продолжать прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 января во время приема специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Магдалены Гроно.
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