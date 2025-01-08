В Баку найдены 10 000 манатов во время матча Лиги чемпионов

Перед матчем плей-офф Лиги чемпионов ФИБА между "Алиага Петкимспор" и "Хапоэль Холон", который сегодня принимает Баку, на территории Бакинского дворца спорта были найдены 10 тысяч манат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, деньги были обнаружены сотрудниками полиции.

Об этом немедленно сообщили в социальных сетях, а потерявшему деньги человеку было предложено связаться с сотрудниками полиции, несущими службу на арене.

Федерация баскетбола Азербайджана выразила благодарность азербайджанской полиции за обеспечение безопасности во время престижного мероприятия и за незамедлительную реакцию на потерянные деньги.