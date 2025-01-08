В Азербайджане стало больше новых автомобилей такси

Средний возраст легковых автомобилей такси в Азербайджане в 2024 году снизился с 15 до 7 лет.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

"В течение 2024 года увеличилось количество электрических и гибридных такси, обеспечено применение единого цвета, повышена безопасность, уменьшено негативное воздействие на экологию, обеспечено более удобное и качественное обслуживание.

Обновленный автопарк формирует более безопасную, устойчивую и комфортную мобильную среду в Баку",- говорится в информации Агентства.

Ранее мы сообщали, что азербайджанских таксистов проверили на профессионализм.