Хорошая новость для желающих приобрести автомобиль

В Азербайджане планируется отмена таможенных пошлин на ввоз некоторых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Это может повлиять на снижение цен на автомобили в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, в последнее время наблюдается заметный рост числа людей, покупающих автомобили за рубежом. Это связано с тем, что такие машины обходятся дешевле, чем при покупке на местном рынке.

По действующему законодательству при ввозе автомобилей необходимо оплачивать различные сборы, включая таможенную пошлину, НДС, акциз, утилизационный сбор, таможенные сборы и другие. Это приводит к удорожанию автомобилей, особенно с двигателями объемом более 2000 куб. см.

Экономист Халид Керимли отметил, что при наличии сертификата о происхождении, автомобили, ввозимые из РФ, Молдовы, Украины, Грузии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана, освобождаются от уплаты пошлин. Также в последние годы автомобили, ввозимые в Азербайджан, являющиеся электромобилями и не старше 3 лет с момента производства, не подлежат импортным пошлинам и НДС.

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