Эксперт назвал 5 районов Баку, где изменятся цены на жилье

В прошлом году снос зданий и нехватка земельных участков в Баку привели к росту цен на рынке недвижимости.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Касымзаде.

По его словам, в настоящее время на рынке жилья наблюдается дефицит.

"В столице спрос значительно превышает предложение, что напрямую влияет на цены. Основные покупатели жилья - это не только граждане Азербайджана, но и наши соотечественники из Украины, России и Беларуси. В то же время многие владельцы недвижимости предпочитают выжидать, рассчитывая продать свои квартиры по более высокой цене", - отметил эксперт.

На рынке наблюдается нехватка квартир в старых домах, а на продажу чаще выставляют жилье площадью свыше 150 кв. м, что не соответствует бюджету большинства покупателей. Основной спрос приходится на квартиры стоимостью до 150 тысяч манатов, которые быстро находят новых владельцев.

Эксперт прогнозирует, что в этом году цены на жилье вырастут на 20%.

"В районах, близких к центру, цена квадратного метра в новостройках уже достигает 2500 манатов, хотя в прошлом году этот показатель составлял 2000 манатов. Рост цен в основном ожидается в районах Нариманова, Низами, Ясамала, Хатаи и Насими. Кроме того, подорожание продолжится и на рынке земельных участков, где также прогнозируется 20%-ное повышение цен по сравнению с прошлым годом", - добавил Рамиль Касымзаде.