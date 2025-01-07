Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева

7 января на Второй Аллее почетного захоронения состоялась церемония памяти военного пилота Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие группа военнослужащих ВВС, родные шехида, а также представители СМИ. На могиле пилота были возложены цветы, и почтена его память.

Генерал-майор Гасан Аловсадов, выступивший на церемонии, рассказал о выдающемся служебном пути, патриотизме и высоком профессионализме Рашада Атакишиева, отметив, что он является примером для молодых пилотов.

Отмечалось, что память о полковнике-лейтенанте Р. Атакишиеве навсегда останется в сердцах народа Азербайджана и будет чтиться с гордостью.

Члены семьи шехида выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики и руководству Министерства обороны за оказанное внимание и заботу.