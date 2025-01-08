Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Об этом, в частности, сказала специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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