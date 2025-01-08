https://news.day.az/politics/1721438.html Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы - спецпредставитель ЕС Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы. Об этом, в частности, сказала специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы - спецпредставитель ЕС
Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы.
Об этом, в частности, сказала специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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