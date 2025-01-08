Маск хочет купить лидера английской премьер-лиги

Американский предприниматель Илон Маск хочет приобрести английский футбольный клуб "Ливерпуль". Об этом заявил отец миллиардера Эррол Маск,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

"Да, Илон хотел бы приобрести клуб. Но это не значит, что он его купит. Он хотел бы, да, конечно. Любой бы хотел. Я тоже!" - заявил Маск-старший.

В настоящее время командой владеет американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG). После 19 сыгранных матчей в текущем сезоне Английской премьер-лиги "Ливерпуль", имея игру в запасе, лидирует в турнирной таблице, набрав 46 баллов.