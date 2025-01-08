Автор: Байрам Эльшадов

Противоречия и избирательность подхода западных стран к международным правовым нормам сегодня стали обыденным явлением. Ряд государств использует международные нормы, когда это выгодно, и игнорирует их, когда они препятствуют достижению их целей. Не стал исключением и специальный посланник Генерального секретаря ООН Ян Элиассон, который взялся комментировать заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам.

"Территориальная целостность является краеугольным камнем международного права. Аннексия земель всегда должна встречать сопротивление. Теперь странам Северной Европы, ЕС и европейским государствам НАТО потребуется поддержать Данию и Гренландию", - заявил дипломат.

Стоит напомнить, что швед Ян Элиассон был председателем Минской группы ОБСЕ в 1994 году. Да, да, той самой МГ, которая за 28 лет не достигла какого-либо прогресса в решении карабахского конфликта, а наоборот, на протяжении многих лет поддерживала страну-агрессора. Данная организация запомнилась разве что туристическими поездками в зону конфликта. Минская группа использовалась не по назначению, её КПД был крайне низок. Никакого давления на Ереван не оказывалось, никаких санкций не вводилось, ни одного заявления с осуждением Армении не было сделано.

Критика шведского дипломата в контексте его заявления о территориальной целостности подчеркивает тезис, который был упомянут в самом начале этой статьи. В данном случае вызывает вопросы, почему принципы, которые, по словам Элиассона, являются краеугольным камнем международного права, применяются выборочно и только тогда, когда это выгодно для определенных стран или их союзников?

Призывы поддержать Данию и Гренландию звучат достаточно громко, но где были такие же резкие заявления, когда речь шла об оккупации Карабаха? Элиассон, как председатель МГ ОБСЕ, имел возможность высказаться ясно и четко, но почему-то предпочел вести себя как страус, прячущий голову в песок. Такая позиция ни что иное как открытое уклонение от прямой поддержки международного права.

Подобная избирательность подрывает доверие к международным институтам и делает заявления западных политиков инструментом давления, а не выражением принципиальной позиции. Учитывая, что Элиассон уже долгое время находится в политике и является опытным дипломатом, еще более странно видеть с его стороны такую избирательную риторику. Неужто он обогащался подачками армянского лобби, которое было напрямую заинтересовано в сохранении тогдашнего статуса-кво по Карабаху?

Стоит также обратить внимание на еще один важный аспект. В течение десятилетий международные организации, в том числе ООН, были прекрасно осведомлены о том, что конституция Армении включает положения, подразумевающие территориальные претензии. Причем официальный Ереван по сей день отказывается вносить поправки в конституцию, чем торпедирует подписание мирного соглашения. Однако ни Элиассон, ни его коллеги не делали вообще никаких заявлений по этому поводу. Что это, если не двойные стандарты? Такое игнорирование принципов международного права в одном случае и их громкая защита в другом создает прецеденты для дальнейших нарушений. Это подрывает идею международной справедливости и подталкивает страны к тому, чтобы действовать вне рамок этих институтов.

Вкратце, заявления Яна Элиассона можно охарактеризовать следующим образом: "Сказал А - говори и Б". Если территориальная целостность действительно является краеугольным камнем международного права, то эта позиция должна быть последовательной и универсальной, а не зависеть от геополитических предпочтений и конъюнктуры.