Еще одна услуга в Азербайджане стала доступна в цифровом формате

Еще одна услуга министерства юстиции теперь доступна в цифровом формате.

Как сообщили Day.Az в Агентстве инноваций и цифрового развития Азербайджана, при совместной инициативе министерства юстиции, министерства здравоохранения, Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения и Агентства по инновациям и цифровому развитию обращение в связи с получением свидетельства о рождении цифровизировано.

Теперь свидетельство о рождении ребенка можно получить через приложение "mygov" без физического обращения в регистрирующие органы. Выбрав в приложении подраздел "Valideyn olmaq" в разделе "Həyat hadisələri" и, перейдя в раздел "Подать заявление на получение свидетельства о рождении", нужно ввести в систему необходимую информацию.

После заполнения заявления в выбранном регистрационном органе производится государственная регистрация рождения, а свидетельство о рождении ребенка отражается в цифровом формате в разделе "Ailə məlumatlarım" на платформе "mygov".

Также на основании заявления гражданина ему может быть предоставлено свидетельство о рождении на бумажном носителе.

Получение единовременного пособия по случаю рождения ребенка является частью этого процесса. В ходе процесса информация о регистрации рождения направляется в Государственный фонд социальной защиты в автоматическом порядке, и этим учреждением производится назначение выплаты единовременного пособия в проактивном порядке. Родители ребенка могут получить пособие через мобильное приложение Birbank.

Отметим, что согласно указу Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2024 года, предоставление данных свидетельства о рождении через платформу "mygov" имеет такую же юридическую силу, как и предоставление физического документа.