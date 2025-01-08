В Азербайджане вырастут зарплаты более 700 тысяч человек

Минимальная заработная плата в Азербайджане будет повышена, а вместе с этим предусмотрено увеличение зарплат для работников в ряде сфер.

Как сообщил председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов, от этой реформы смогут выиграть более 700 тысяч человек, передает Day.Az.

По его словам, из общего числа граждан, охваченных реформой, 400 тысяч работают в государственном секторе, а 300 тысяч - в частном.

Кроме того, планируется масштабная реформа, затрагивающая увеличение пособий и пенсий, которая охватит более 1 миллиона человек.