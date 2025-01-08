Пострадавшие в авиакатастрофе в Актау граждане Кыргызстана выписаны из больницы
Двое граждан Кыргызстана, получивших ранения в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау, выписаны из больницы.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщает "24.KG" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Кыргызстана.
По информации службы, еще один пострадавший находится на лечении в отделении нейротравматологии Национального госпиталя. Его состояние оценивается как стабильное, и он уже может ходить самостоятельно.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
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