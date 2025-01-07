https://news.day.az/officialchronicle/1721284.html Президент Ильхам Алиев: Франция пыталась угрожать Азербайджану признанием Карабаха Франция пыталась угрожать Азербайджану признанием Карабаха. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Франция пыталась угрожать Азербайджану признанием Карабаха
Франция пыталась угрожать Азербайджану признанием Карабаха.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.
Новость обновляется
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