Президент Ильхам Алиев: Франция пыталась угрожать Азербайджану признанием Карабаха

Франция пыталась угрожать Азербайджану признанием Карабаха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

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