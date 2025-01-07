https://news.day.az/sport/1721108.html В Баку пройдут два судейских курса Международной федерации спортивной стрельбы Международная Федерация спортивной стрельбы (ISSF) в этом году проведет в Баку сразу два судейских курса. Как передает İdman.biz, первый из них пройдет 20-23 февраля. В нем примут участие судьи, которые работают на соревнованиях по пулевой стрельбе. А с 27 февраля по 2 марта состоятся курсы по стендовой стрельбе.
В Баку пройдут два судейских курса Международной федерации спортивной стрельбы
Международная Федерация спортивной стрельбы (ISSF) в этом году проведет в Баку сразу два судейских курса.
Как передает İdman.biz, первый из них пройдет 20-23 февраля. В нем примут участие судьи, которые работают на соревнованиях по пулевой стрельбе.
А с 27 февраля по 2 марта состоятся курсы по стендовой стрельбе.
На них будут обсуждены новые правила, которые будут применяться в грядущем олимпийском цикле, изменение в регламенте соревнований и актуальные вопросы судейства.
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