В Баку пройдут два судейских курса Международной федерации спортивной стрельбы

Международная Федерация спортивной стрельбы (ISSF) в этом году проведет в Баку сразу два судейских курса.

Как передает İdman.biz, первый из них пройдет 20-23 февраля. В нем примут участие судьи, которые работают на соревнованиях по пулевой стрельбе.

А с 27 февраля по 2 марта состоятся курсы по стендовой стрельбе.

На них будут обсуждены новые правила, которые будут применяться в грядущем олимпийском цикле, изменение в регламенте соревнований и актуальные вопросы судейства.