https://news.day.az/sport/1721468.html "Нефтчи" снова уволил главного тренера Баскетбольная команда "Нефтчи" рассталась с главным тренером Омидом Мовахедом Неджатом. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба. Контракт с иранским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Эту должность в "Нефтчи" пока будет исполнять помощник тренера Давити Цивцивадзе.
"Нефтчи" снова уволил главного тренера
Баскетбольная команда "Нефтчи" рассталась с главным тренером Омидом Мовахедом Неджатом.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Контракт с иранским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.
Эту должность в "Нефтчи" пока будет исполнять помощник тренера Давити Цивцивадзе.
Отметим, что Неджат сменил Анара Сарыева, ушедшего с этой должности в ноябре прошлого года.
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