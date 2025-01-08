"Нефтчи" снова уволил главного тренера

Баскетбольная команда "Нефтчи" рассталась с главным тренером Омидом Мовахедом Неджатом.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Контракт с иранским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Эту должность в "Нефтчи" пока будет исполнять помощник тренера Давити Цивцивадзе.

Отметим, что Неджат сменил Анара Сарыева, ушедшего с этой должности в ноябре прошлого года.