Президент Ильхам Алиев - властям Ирана: Кто будет извиняться перед Азербайджаном?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января, в частности, высказался о провокациях и оскорблениях против Азербайджана, сделанных молллой города Ардебиль, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Молла города Ардебиль неоднократно использовал оскорбительные выражения в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, в том числе в отношении меня. Кто будет извиняться перед Азербайджаном? Будут извиняться или нет?"- сказал глава государства.

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