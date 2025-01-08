Почему за использованные проезды по BakıKart возвращались деньги?

Пассажиры, пользующиеся метро и автобусами на территории Баку и Абшерона, могут легко оплатить проезд без карты. Для этого просто создайте QR-билет в мобильном приложении BirBank.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в банке.

Билет можно использовать в течение 1 минуты с момента его покупки. Сумма, уплаченная за билеты, которые не были использованы, возвращается на счет клиента в течение 3-30 дней.

"В ноябре из-за технической ошибки на счета клиентов были возвращены платежи не только за неиспользованные билеты по билетам BakıKart QR, но и за использованные билеты. По этой причине банк направил клиентам уведомление о том, что средства, возвращенные на их счета в период с 29 ноября по 4 декабря за использованные билеты, будут списаны с баланса карты до 10 января. Клиенты, у которых есть вопросы по этому поводу, могут проверить свою учетную запись в мобильном приложении BirBank, просмотрев историю транзакций, охватывающих период с 29 ноября по 4 декабря, или связаться с Центром запросов 196", - говорится в сообщении.