В Азербайджане усилилась активность оползней

На территории страны наблюдается активность на оползневых участках, процесс находится под контролем, ведется строгий мониторинг.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сказал председатель Агентства по геологической разведке Али Алиев.

Он отметил, что в последнее время на территории страны наблюдается активность на некоторых участках в связи с интенсивными осадками сезонного характера: "Мониторинг существующих оползневых участков продолжается. Основные зоны сосредоточены в южном регионе, на Абшеронском полуострове, в зоне Шамахы-Исмаиллы, частично в зоне Габала-Агдаш".

Председатель Агентства подчеркнул, что в селах Хамарат, Пирзекючя и Венеди Лерикского района зафиксированы активные локальные оползни.

Кроме того, на территории Астаринского района были зафиксированы локальные зоны активности в селах Сиякю, Шювю, Aсханакеран, Чуваш и Сипияпарт.

Ранее мы сообщали, что в удаленном горном селе Диджо Лерикского района обрушился крупный обломок скалы, что привело к блокировке автомагистрали Лерик-Пиран-Вери-Диджо.