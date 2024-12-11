Горный обвал в Лерикском районе

В удаленном горном селе Диджо Лерикского района обрушился крупный обломок скалы, что привело к блокировке автомагистрали Лерик-Пиран-Вери-Диджо.

Как сообщает Day.Az, представитель местной исполнительной власти Баяли Бадалов подтвердил данное происшествие.

"Более короткий путь из села Диджо в район через Вери-Диджо стал недоступен. Жителям приходится использовать обходной маршрут Тикабанд-Худжу-Диджо, который значительно длиннее", - отметил он.

О происшествии были уведомлены соответствующие службы, но из-за сложных условий доступа к месту происшествия тяжелая техника пока не может добраться до завала. Рассматриваются другие варианты для его устранения.

В настоящее время в селе Диджо проживает около 10 семей.

Отметим, что в конце октября на склоне с левой стороны Бакинской внешней кольцевой дороги-1 произошел обвал породы.