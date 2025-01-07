Памяти 39-летнего Азера Бахшалиева

Не стало нашего любимого Азера Бахшалиева, которого все называли Азик. Очень позитивный и добродушный человек, который навсегда останется в нашей памяти и сердцах.

Азер Бахшалиев окончил факультет регионоведения по арабским странам в Международном университете. Был женат и воспитывал дочь. Работал на телеканалах Xazar и ATV. Снимался в сериале "3 bacı", фильмах "Ay brilliant", "Axırıncı yol", "Stalinin başı", "Palata 106", "Bir xalanın sirri". Был в составе жюри Азербайджанского клуба веселых и находчивых. Стал особенно популярен и любим зрителями за роль "Агсаггала" в юмористическом проекте Bozbash Pictures. По жизни к нему так все и обращались - Агсаггал. Он играл роль пожилого человека, а самому так и не было суждено достигнуть этого возраста. Скончался в 39 лет... Длительное время страдал от почечной недостаточности. Несколько лет назад ему была сделана трансплантация почки, а донором стала мать, но прошло четыре года и вновь потребовалась такая же операция. Увы, его здоровье резко ухудшилось, он впал в кому и ушел из этого мира под слезы близких и родных, почитателей таланта...

Но есть одна особенная страница в его жизни, которая, возможно, мало известна широкой общественности. Как автору этой статьи мне посчастливилось познакомиться с Азиком в рамках проведения первой Азербайджанской Лиги Смеха (руководитель - Джавид Шахбазбеков), созданной по самому популярному юмористическому проекту Украины "Ліга Сміху".

В финальной части проекта приняли участие 15 команд, 10 из которых между собой распределили звездные тренеры проекта. Среди тренеров был и Азер Бахшалиев, который возглавил команды "Juqy Jiqule" и "Kirpi". Так вот одна из команд - "Kirpi", была поначалу явным аутсайдером, так как состояла из детей - Эльдару Загидулину и Тогрулу Джафарову было 9 лет, Аиде Аббасовой и Рафаэлю Гаджиеву - 10 лет, и мало кто верил в их успех. Но успешно пройдя все отборочные этапы, в финале с перевесом всего в один балл они стали чемпионами Азербайджанской Лиги Смеха, опередив все взрослые команды. Вот такой был неожиданный финал! Причем заслужили это по праву, а не из-за особой поддержки самой юной команде, они представили множество ярких и креативных номеров, зажигательный юмор, руководимые Азером Бахшалиевым.

Неожиданный финал... Неожиданным финалом для всех стал уход из жизни Азика...Allah rəhmət eləsin