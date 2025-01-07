https://news.day.az/world/1721146.html Узбекская авиакомпания сокращает количество рейсов в Россию Узбекская авиакомпания Qanot Sharq сообщила о сокращении количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург в период с 20 января по 6 марта.
Узбекская авиакомпания сокращает количество рейсов в Россию
Узбекская авиакомпания Qanot Sharq сообщила о сокращении количества рейсов в Москву и Санкт-Петербург в период с 20 января по 6 марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, часть рейсов в Москву (аэропорт "Домодедово") будет приостановлена из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, в Петербург ("Пулково") - из Самарканда и Намангана.
Также с 22 января по 5 марта будут отменены некоторые рейсы между Ташкентом и Самаркандом.
В компании приостановку полетов объяснили необходимостью провести плановое техобслуживание Airbus A320.
Ранее мы сообщали, что сербская авиакомпания приостановила рейсы в два российских города.
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