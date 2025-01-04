https://news.day.az/world/1720584.html Сербская авиакомпания приостановила рейсы в два российских города Крупнейшая сербская авиакомпания Air Serbia с конца января приостанавливает рейсы из Белграда в два города России - Казань (Республика Татарстан) и Сочи (Краснодарский край). Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России в телеграм-канале.
Сербская авиакомпания приостановила рейсы в два российских города
Крупнейшая сербская авиакомпания Air Serbia с конца января приостанавливает рейсы из Белграда в два города России - Казань (Республика Татарстан) и Сочи (Краснодарский край).
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России в телеграм-канале.
По данным системы бронирования Air Serbia, последний рейс из Казани в Белград состоится 19 января, а из Сочи - 20 января.
Рейсы в Москву и Санкт-Петербург останутся в расписании. Официальных заявлений от авиакомпании об отмене рейсов пока не поступало.
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