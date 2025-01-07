Данные "черных ящиков" самолета AZAL скоро доставят в Казахстан

Члены комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний", произошедшей близ Актау, прибудут в Астану с расшифрованными материалами "черных ящиков" в ближайшие дни.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве транспорта Казахстана.

"В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков). По прибытию эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что накануне Центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии сообщил о завершении расшифровки записей бортовых самописцев самолета AZAL.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).