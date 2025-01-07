Администрация Байдена анонсирует финальный пакет помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена собирается анонсировать финальный пакет помощи Украине 9 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на два высокопоставленных военных источника.

"Администрация Байдена планирует объявить о крупном, финальном пакете военной помощи для Украины в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг", - говорится в сообщении агентства.

Точная сумма помощи неизвестна, однако уточняется, что она не охватит все оставшиеся из одобренных конгрессом средств - 4 миллиарда долларов. По данным источников, администрации избранного президента США Дональда Трампа оставят "более нескольких миллиардов долларов" для возможного предоставления Киеву в случае, если она посчитает это необходимым.