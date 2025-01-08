Манипуляции, реваншизм и ложь

Автор: Байрам Эльшадов

Армянский католикос Гарегин II возомнил себя политиком мирового масштаба. Трудно представить, что происходит в голове челокека, у которого самомнения выше крыши и считает себя вершителем судеб. Его заявления во время рождественской проповеди вновь поднимают вопрос о границах, которые должны быть соблюдены между религией и политикой, и о том, насколько уместно религиозным лидерам высказываться по политическим темам, которые имеют международное значение. Нарядившись в рясу самозванца Гарегин II целенаправленно подыгрывает армянским реваншистам, не понимая что играет с огнем.

"Армянский народ, оказавшийся в сложной геополитической обстановке, также проходит через тяжелые испытания. А̶р̶ц̶а̶х̶ ̶оккупирован и опустошен, суверенные территории Армении остаются под контролем врага, а множество людей до сих пор в плену или считаются пропавшими без вести. На фоне этих вызовов Азербайджан продолжает выдвигать новые требования и угрозы", - посетовал католикос, примеряя на себя рубаху государственного деятеля.

Казалось бы, что Гарегин II, будучи духовным лидером, должен сосредоточиться на вопросах веры, морали и духовного исцеления, но вместо этого он полез давать абсурдные оценки в сфере, не имеющей никакого отношения к церковничеству. Невразумительная речь афериста подтверждает о том, насколько он далеко отошел от своего истинного предназначения. Гарегин II не может диктовать курс мировой политики, а его попытки показать свою значимость на таком уровне вызывают недоумение и насмешки.

Если бы армянский католикос хотя бы немного шевелил извилинами своего мозга, то он бы осознал, что армянский народ оказался в сложной геополитической обстановке из-за своих некомпетентных властей. Именно тер-петросяны, кочаряны, саргсяны и пашиняны вешали армянскому народу лапшу на уши о принадлежности Карабаха, давая ложные надежды на продолжение оккупации международно признанных территорий Азербайджана. После освобождения азербайджанской армией в Карабахе происходит массовая реконструкция, идет большая стройка. Новые дома, в которые возвращаются бывшие беженцы, в прямом смысле возводятся на руинах. Опустошение происходило как раз-таки при нахождении в Карабахе армянских сепаратистов, когда миллион азербайджанцев были вынуждены покинуть родные земли.

Так называемые "пленные", о которых сокрушается Гарегин II, это преступники, которые несут заслуженное наказание в бакинской тюрьме. Расплата была неотвратима, потому что эти лица повинны в смерти, мучениях, горе и потерях многих тысяч людей. В том числе от сепаратистского режима пострадало немало и местных армян, которые стали жертвами искусственного голода в начале 2023 года.

Что касается новых требований Азербайджана, то официальный Баку настаивает на изменении конституции Армении для того, чтобы ни нынешняя ни будущие власти в Ереване больше не ставили под вопрос территориальную целостность нашей страны. Если армянское правительство противится вполне резонному требованию азербайджанской стороны, то свое слово должен сказать народ Армении, который должен потребовать референдум об изменении конституции, отказавшись от притязаний на азербайджанские территории. Это серьезное препятствие для достижения мирного соглашения и если в Ереване действительно хотят положить конец вражде с соседями, то поправки в конституцию должны произойти незамедлительно.

Нелепость видна не только в содержании заявлений армянского католикоса, но и в их тоне. Усиливая риторику реваншизма. Использование фраз "оккупация" и "угрозы" выглядит особенно глупо, если учитывать, что Карабах всегда являлся неотъемлемой частью Азербайджана. Вопрос в том, почему Гарегин II игнорирует эту реальность? Вместо того чтобы подстрекать к напряженности, Гарегин II мог бы сосредоточиться на реальных проблемах своей паствы, таких как бедность, массовая эмиграция и утрата доверия к государственным и религиозным институтам. Но, судя по всему, личные амбиции и желание выглядеть "влиятельной фигурой" перевешивают логику.

Армянское общество должно задаться вопросом: нужен ли им духовный лидер, который больше времени тратит на провокационные заявления, чем на выполнение своих непосредственных обязанностей? Выступления армянского католикоса - это пример того, как религиозные деятели могут утратить связь с реальностью, превращаясь в фарс.