https://news.day.az/officialchronicle/1721268.html

Президент Ильхам Алиев: В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта «глубокого» газа на АЧГ

В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта "глубокого" газа на "Азери-Чираг-Гюнешли" (AЧГ). И это станет значительным вкладом в общую добычу газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.