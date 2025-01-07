ЦБ Азербайджана принял новые рамки пруденциального регулирования по кредитованию
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял рамки пруденциального регулирования по кредитованию на основе моделей поведения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Отмечено, что организация, регулирование и контроль стабильной и безопасной деятельности банковского сектора, а также его постоянное развитие с учетом современных тенденций являются одними из главных приоритетов Центрального банка. В частности, подчеркнуто, что Центральный банк реализует инициативы по совершенствованию пруденциальной нормативной базы банковского сектора в соответствии с тенденциями, возникающими в финансовой системе на фоне быстрого развития новых технологий. Среди этих инициатив - принятие изменений в ряд нормативных актов Центрального банка с целью формирования нормативных рамок для кредитования на основе разработанных с использованием финансовых операций моделей поведения заемщиков.
"Дальнейшее повышение точности прогнозируемых данных в результате автоматизации процессов, клиентоориентированности банков в современную эпоху, внедрения решений искусственного интеллекта повышает возможности предоставления традиционных банковских услуг по альтернативным каналам с более низкими расходами и высокой скоростью. Новая пруденциальная нормативно-правовая база, принятая по моделям поведения, также будет использовать эти возможности для предоставления кредитов индивидуальным предпринимателям и физическим лицам банками на основе прогнозируемых ими доходов.
В принятых изменениях определены требования к процессу разработки модели поведения, повышению потенциала банка в этой области, валидации и отчетности, а также лимиты, повышенные классификационные требования и требования к капиталу в целях снижения рисков по кредитам, выданным на основе модели поведения. Таким образом, банки смогут осуществлять кредитование на основе моделей поведения при условии, что совокупная сумма не превышает 10% кредитного портфеля банка. Однако выдача кредитов на этой основе будет прекращена, если объем кредитов, выданных на основе модели поведения и просроченных на более чем 90 дней, достигнет 10% от этого кредитного портфеля.
В целом использование моделей поведения в процессе кредитования будет способствовать повышению доступности банковских кредитов для клиентов. Это, в свою очередь, будет способствовать расширению финансовых возможностей и возможностей занятости малого и среднего бизнеса, а также более эффективному распределению ресурсов.
Также возможность использования более точной и новой информации посредством моделей поведения будет способствовать оптимизации бизнес-процессов банков, экономии операционных расходов, ускорению процессов кредитного андеррайтинга и скоринга, повышению точности и тем самым снижению кредитных рисков", - отмечается в сообщении.
С соответствующими изменениями можно подробнее ознакомиться по ссылке ниже:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре