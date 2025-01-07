https://news.day.az/culture/1721117.html Теймур Амрах и популярные исполнители выступят с концертом "Ностальгия" в Баку В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 26 января в 20:00 состоится концерт "Ностальгия", сообщает Trend Life.
Теймур Амрах и популярные исполнители выступят с концертом "Ностальгия" в Баку
В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 26 января в 20:00 состоится концерт "Ностальгия", сообщает Day.Az.
В концертной программе выступят заслуженный артист Теймур Амрах, популярные исполнители Илькин Довлатов, Лейла Рагимова, Кямиля Набиева, Рахида Бахышова, ансамбль и солисты Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова. Концерт будет представлен в рамках проекта "Из Гянджи в Баку".
Телефон для справок: +994 51 303 35 40.
Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/nostalgia-concert/139839
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре