Новый трансфер "Абшерона"

"Абшерон" усилил команду новым баскетболистом.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Молодой баскетболист Магомед Гусейнли, покинувший НТД, будет выступать за "Абшерон" до конца сезона.

Отметим, что "Абшерон" за воссемь игр в группе А набрал 12 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице.