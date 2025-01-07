https://news.day.az/sport/1721060.html Новый трансфер "Абшерона" "Абшерон" усилил команду новым баскетболистом. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба. Молодой баскетболист Магомед Гусейнли, покинувший НТД, будет выступать за "Абшерон" до конца сезона.
Новый трансфер "Абшерона"
"Абшерон" усилил команду новым баскетболистом.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Молодой баскетболист Магомед Гусейнли, покинувший НТД, будет выступать за "Абшерон" до конца сезона.
Отметим, что "Абшерон" за воссемь игр в группе А набрал 12 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице.
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