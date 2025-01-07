https://news.day.az/world/1721047.html Заключенный в Армении отрезал себе язык В Армении в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" произошёл серьезный инцидент. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из заключенных отрезал себе язык. Пока неясно, что стало причиной такого поступка. Связан ли он с уголовным делом, возбужденным против заключённого, будет установлено в ближайшее время.
Заключенный в Армении отрезал себе язык
В Армении в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" произошёл серьезный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из заключенных отрезал себе язык.
Пока неясно, что стало причиной такого поступка. Связан ли он с уголовным делом, возбужденным против заключённого, будет установлено в ближайшее время.
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