Заключенный в Армении отрезал себе язык

В Армении в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" произошёл серьезный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из заключенных отрезал себе язык.

Пока неясно, что стало причиной такого поступка. Связан ли он с уголовным делом, возбужденным против заключённого, будет установлено в ближайшее время.