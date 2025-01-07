20.02.2024 года актер Азер Эльхан оглу Бахшалиев был поставлен на учет в Координационном центре по донорству и трансплантации органов в связи с почечной недостаточностью.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов.

Сообщается, что 3 октября 2024 года было сделано обращение к живому донору, не являющемуся родственником, и было направлено письмо для сбора документов: "16.10.2024 года больничные документы поступили в Координационный центр по донорству и трансплантации органов. 31.10.2024 года его документы были отправлены в Комиссию по этике, но из комиссии сообщили, что Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации".

Отметим, ведущий и актер Илькин Гасани сообщил, что в последний момент Азеру Бахшалиеву отказали в трансплантации. По его словам, были взяты анализы, оформлялась документация, но в последний момент Азер Бахшалиев получил отказ.

Ранее мы сообщали, что актер Азер Бахшалиев похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе.