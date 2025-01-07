https://news.day.az/society/1721211.html Будут ли наказаны лица, публикующие в соцсетях резонансные кадры? - ВИДЕО В обществе стало гораздо больше людей, которые снимают на телефоны автоаварии, пожары, взрывы и другие происшествия, а затем выкладывают эти видео в социальные сети. И это число продолжает расти.
Будут ли наказаны лица, публикующие в соцсетях резонансные кадры? - ВИДЕО
В обществе стало гораздо больше людей, которые снимают на телефоны автоаварии, пожары, взрывы и другие происшествия, а затем выкладывают эти видео в социальные сети. И это число продолжает расти.
Как передает Day.Az, психолог Гатиба Абдуллаева утверждает, что такие видео могут вызвать различные травмы у родных пострадавших, чувствительных людей и детей.
Есть ли наказание для тех, кто публикует подобные кадры?
Адвокат Эмиль Асланов, рассуждая по этому вопросу, поясняет, что съемка происшествий и их распространение в социальных сетях не является нарушением закона, если информация не касается государственной тайны.
Подробности - в сюжете Xəzər Xəbər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре