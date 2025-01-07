Будут ли наказаны лица, публикующие в соцсетях резонансные кадры?

В обществе стало гораздо больше людей, которые снимают на телефоны автоаварии, пожары, взрывы и другие происшествия, а затем выкладывают эти видео в социальные сети. И это число продолжает расти.

Как передает Day.Az, психолог Гатиба Абдуллаева утверждает, что такие видео могут вызвать различные травмы у родных пострадавших, чувствительных людей и детей.

Есть ли наказание для тех, кто публикует подобные кадры?

Адвокат Эмиль Асланов, рассуждая по этому вопросу, поясняет, что съемка происшествий и их распространение в социальных сетях не является нарушением закона, если информация не касается государственной тайны.

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