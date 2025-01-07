https://news.day.az/sport/1721195.html Азербайджан готовится к первенству по дзюдо - Дата С 9 по 12 января пройдет первенство страны среди юниоров до 18 лет, организованное совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией дзюдо Азербайджана.
Азербайджан готовится к первенству по дзюдо - Дата
С 9 по 12 января пройдет первенство страны среди юниоров до 18 лет, организованное совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией дзюдо Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут в Спортивно-оздоровительном центре МЧС, определятся победители в 18 весовых категориях среди девушек и юношей.
В чемпионате за медали поборются около 800 дзюдоистов из разных регионов страны, Сумгайыта и Баку.
Личные соревнования чемпионата пройдут 9-11 января, а командные - в последний день.
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