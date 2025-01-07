Азербайджан готовится к первенству по дзюдо

С 9 по 12 января пройдет первенство страны среди юниоров до 18 лет, организованное совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией дзюдо Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут в Спортивно-оздоровительном центре МЧС, определятся победители в 18 весовых категориях среди девушек и юношей.

В чемпионате за медали поборются около 800 дзюдоистов из разных регионов страны, Сумгайыта и Баку.

Личные соревнования чемпионата пройдут 9-11 января, а командные - в последний день.