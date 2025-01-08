Ультиматум Президента Азербайджана Ильхама Алиева: Николу Пашиняну лучше прислушаться

Автор: Акпер Гасанов

Для нынешнего руководства Армении, как и для всего армянского общества, было бы лучше не просто внимательно послушать интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который дал исчерпывающие ответы на вопросы представителей отечественных телеканалов, но и перейти к скорейшему исполнению того, о чем заявил глава нашего государства. Хотя бы потому, что ранее они, руководство Армении и общество этой страны, уже имели возможность увидеть цену недооценки справедливых требований, звучащих из Баку.

В этой связи отмечу, что Президент Азербайджана дал очень ироничный, но жесткий ответ на вопрос о том, как удалось добиться того, что стало одним из самых главных событий прошлого года - возвращения четырех сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х годов. Как заявил глава нашего государства, это произошло в результате монолога со стороны Азербайджана, который вынужден был не только выслушать, но и выполнить официальный Ереван.

Произошло это по той простой причине, что требования Азербайджана были юридически обоснованы, опираясь при этом на итоги 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, в результате чего были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность нашего государства. А ведь мы помним, какие шапкозакидательские настроения царили в Армении накануне 44-дневной войны.

Мы помним и провокационное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения и точка", и заверения тогдашнего министра обороны РА Давида Тонояна о том, что новая война приведет к захвату Арменией новых азербайджанских земель. Почему в Армении царили такие, космически далекие от реальности, умонастроения? Ответ на этот вопрос дал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, все три страны-сопредседателя МГ ОБСЕ были на стороны Армении. И это - абсолютная, неоспоримая правда. Совершенно очевидно, что Азербайджан одержал историческую победу не столько над Арменией и мировым армянством, но и над историческими, над старыми и новыми покровителями страны, среди которых особняком стояли Франция, США, Россия. Нам, счастливому поколению свидетелей освобождения всех азербайджанских земель от оккупации, как и нашим потомкам еще предстоит оценить степень сопротивления торжеству справедливости со стороны покровителей армянского государства.

Никогда и нигде не было такого, чтобы маленькая по размерам страна одержала историческую победу, достигая ее военно-политическим путем над противником, которого поддерживали столь влиятельные мировые державы. Только Азербайджан, под руководством Президента нашей страны, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, смог это сделать. И именно понимание того, чем чреваты попытки противодействия объективным требованиям официального Баку по возвращению 4 оккупированных сел Газахского района, вынудили официальный Ереван пойти на осуществление, как сказал глава нашего государства, "добровольно-принудительных шагов".

Но, убежден в этом на все сто процентов, для самой Армении было бы лучше продолжать следовать этой, новой складывающейся традиции. В том числе и после того, как достоянием общественности стала видеозапись выступления первого президента Армении Левона Тер-Петросяна на встрече с членами террористической организации "Еркрапа", состоявшейся 23 июля 1993 года. Считаю важным напомнить часть этого выступления.

"Если бы не началось все в 1988 году, то сегодня не было бы Карабаха. Мы организовали работу, создали отряды. Приобрели опыт. Армения и "арцах" полностью очистились от других наций. Повторяю, это шестисотлетняя проблема. Ее значение армянский народ будет ощущать еще 600 лет после этого", - объявил тогда Тер-Петросян.

И это было доказательство того, что главной целью, которую ставили перед собой армянские националисты, было проведение этнических чисток против азербайджанцев.

А еще, это выступление Тер-Петросяна дало основание утверждать, что по соседству с Азербайджаном расположено фашистское государство. Да, иначе и не скажешь. Ведь, второй президент Армении Роберт Кочарян публично заявлял о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев", а третий ее президент Серж Саргсян также открыто, в интервью британскому журналисту Тому де Ваалу заявлял о том, что Геноцид в Ходжалы был совершен армянскими боевиками для того, чтобы показать их готовность убивать мирное азербайджанское население.

Но разве далеко от них ушел Никол Пашинян, который "вышел из политической шинели" Тер-Петросяна? Вовсе нет. Именно действующий премьер-министр Армении отдал приказ о нанесении ракетных ударов по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. В их результате погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей. Мы всего этого никогда не забудем. И дабы ничего такого не произошло в будущем, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с жесткими, но обоснованными требованиями.