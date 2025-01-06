Его пример - другим наука: о принципиальности и последовательности Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками пассажирского самолета Embraer-190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии", потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный. Это была очередная демонстрация глубочайшего уважения к судьбе каждого гражданина Азербайджана со стороны главы нашего государства.

В связи с этим напомню, что в результате этой трагедии 38 человек погибли. Жертв могло быть больше. Только благодаря профессионализму и мужеству пилотов экипажа удалось спасти 29 человек. Совершенно справедливо погибшим членам экипажа потерпевшего крушение пассажирского лайнера AZAL были присвоены звания Национальных героев Азербайджана. Высоким званием посмертно награждены капитан корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокюма Алиева.

"Благодаря высочайшему профессионализму, мужеству и отваге пилотов и бортпроводников, самолету удалось совершить аварийную посадку, и часть пассажиров была спасена", - говорилось в распоряжении Президента Азербайджана.

Они, как известно, были похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку. Об их подвиге пишут ведущие мировые СМИ, говорят ведущие зарубежные блогеры, политики, аналитики.

Также напомню, что ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии прощания с погибшими членами экипажа пассажирского самолета AZAL в Международном аэропорту Гейдар Алиев и выразили соболезнования их семьям и близким. Но, помимо демонстрации глубочайшего уважения к подвигу погибших героев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев показал всему миру примеры того, как должен отстаивать правду глава государства современного типа.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Он указал на то, что операция "ковер" в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как самолет был сбит с земли. Это были четкие, обоснованные и жесткие обвинения.

"Попытки государственных органов России замять инцидент и отстаивать нелепые версии вызывают у нас одновременно удивление, сожаление и справедливое возмущение", - сказал Президент Азербайджана.

Он снова подчеркнул, что Азербайджан требует наказания виновных в гибели граждан Азербайджана в авиакатастрофе. Ровно тоже самое он заявил ранее в интервью Азербайджанскому телевидению. Тогда глава нашего государства отметил, что некоторые круги России предпочли придерживаться лживой версии причин авиакатастрофы.

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - указал тогда глава нашего государства.

А еще он тогда же отметил, что 27 декабря требования нашей страны официально были доведены до российской стороны.

"В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения", - заявил глава нашего государства.

Такая позиция Президента Ильхама Алиева была растиражирована ведущими мировыми СМИ. Высказывания Азербайджана цитировались политиками, военными экспертами, политологами, блогерами из самых разных стран.

Принципиальность, последовательность и последовательность действий главы нашего государства признавали даже те, кто ранее его критиковал. Бесновались лишь российские пропагандисты и армянские политики.

Русский идеолог и "мыслитель" Егор Холмогоров заявил, что Азербайджан специально сговорился с Украиной и направил свой пассажирский самолет на российское ПВО в качестве провокации. А российский пропагандист Роман Антоновский предложил после уничтожения азербайджанского самолета воспользоваться случаем и теперь еще и "давить азербайджанскую диаспору". Были в российском медиапространстве заявления иных провокаторов такого же содержания.

А депутат фракции "Честь имею" армянского парламента Тигран Абрамян заявил, что "шум вокруг крушения азербайджанского гражданского самолета в воздушном пространстве России не только не утихает, но и искусственно накаляется".

Одной этой фразы достаточно, чтобы понять, что перед нами - профессиональный мерзавец. Иначе и не назовешь того, кто назвал "шумом" процесс расследования причин крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL, что следовал рейсом Баку-Грозный.

Но все потуги штатных российских и армянских "мосек" по созданию "параллельной реальности" бесполезны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз доказал свою готовность и способность принципиально и твердо отстаивать правду и интересы нашего государства даже в случаях, когда ведущие мировые державы занимают иную, несправедливую, а порой и аморальную позицию.

Наиболее яркий тому пример - победа Азербайджана в 44-дневной войне и блестяще проведенная однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Ни одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не желала такого развития ситуации. Все они мечтали о том, чтобы армяно-азербайджанский конфликт оставался "замороженным".

Но их мечтания остались мечтаниями, не более того. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, создав новую реальность на всем пространстве бывшего СССР. Наша страна доказала, что у "замороженных" конфликтов есть военно-политическое решение. Вот и сейчас, Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказывает всему миру, что в деле достижения справедливого результата, в вопросе национальной чести и достоинства можно и нужно идти до конца, вне зависимости от того, кто тебе противостоит. Это и есть позиция политического деятеля мирового масштаба, национально ориентированного главы государства. Что особо ценно сейчас, в пору засилья откровенных политических марионеток во главе разных стран мира.