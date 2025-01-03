Важное слагаемое стратегии побед Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Есть один очень важный момент в новогоднем обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на котором я хотел бы сфокусировать внимание. В который уже раз подмечаю, что глава государства, с гордостью рассказывая об успехах, достигнутых Азербайджаном, не выпячивает фактор огромной личной заслуги в них. Так произошло и на сей раз.

"В 2024 году произошло много важных событий. Среди них самым важным стало освобождение четырех сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х годов. Мы никогда ни на шаг не отступали от своей позиции в отношении этих сел. Мы никогда не забывали их", - указал Президент Азербайджана в своем обращении.

Как видим, он использует слово "мы", давая оценку одному из тех исторических событий, коими гордятся граждане страны.

В Армении, замечу, процесс возвращения Азербайджану этих четырех сел Газахского района, привел к резкому всплеску возмущения в обществе, к безостановочным обвинениям в адрес премьер-министра этой страны Никола Пашиняна. Поэтому он вынужден был оправдываться в своем новогоднем обращении к гражданам РА. Выглядело все это привычно жалко, смешно и нелепо.

"Дорогой народ, процесс делимитации границы, вопреки всей критике, является историей успеха, важнейшим краеугольным камнем независимости, безопасности и благополучия нашего государства", - пролепетал Пашинян, который сделал все возможное и невозможное для того, чтобы не возвращать Азербайджану оккупированные Арменией территории нашей страны, начиная от финансовой, военной и политической поддержки карабахской хунты и заканчивая приказом о нанесении ракетных ударов по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны.

Ему не помогло ничего. Включая массированную поддержку со стороны мирового армянства, а также американских, российских, французских политиков разного калибра. Вплоть до президента Франции Эммануэля Макрона. А все потому, что им всем противопоставлена была стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который с первых дней своего прихода во власть принялся к осуществлению поистине исторической миссии.

В этой связи напомню эпизод из речи главы нашего государства в освобожденном от армянских оккупантов Физулинском районе. Произнесена она была 27 сентября 20222 года, на вторую годовщину с момента начала 44-дневной войны.

"Мы гордимся нашими отважными солдатами и офицерами. Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, мы отомстили за них. Отомстили на поле боя. Освободили родные земли от врага, восстановили территориальную целостность нашей страны", - произнес тогда Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

Как видим, снова прозвучало "мы", когда речь шла о великой Победе, ставшей возможной благодаря правильно выстроенной стратегии главы нашего государства, который тогда произнес очень важные слова, давая оценку всему случившемуся.

"Мы - счастливое поколение, так как на нашу долю выпала эта славная миссия. Счастливое поколение, потому что являемся как свидетелями, так и участниками этого исторического события. Поколения, которые придут после нас, всегда будут гордиться этой славной историей. Мы гордимся тем, что являемся сынами этой земли. Гордимся тем, что на поле боя восстановили справедливость, одержали победу над врагом и впредь всегда будем жить как народ-победитель, победоносная страна", - заявил тогда Президент Азербайджана.

Вот и в своем нынешнем, новогоднем обращении он с гордостью рассказал о том, что 44-дневная война восстановление нашего государственного суверенитета закрепили созданные нами на Южном Кавказе новые реалии в дипломатической, международной и политической плоскости. А еще, глава государства напомнил про то, что в этом году в Азербайджане прошла климатическая конференция COP29 - крупнейшее международное мероприятие в истории нашей независимости.

Против Азербайджана, с целью очернения этого важнейшего события, работали мировое армянство и ангажированные ими политики, СМИ, общественные деятели и просто боты из самых разных стран мира. Но их потуги тоже завершились фиаско. В мероприятии приняли участие 197 стран, 80 глав государств и правительств, вице-президентов. Само же мероприятие завершилось принятием решений планетарного масштаба.

Все это - плоды работы всех отечественных министерств и ведомств, огромной, команды блестящих профессионалов под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который всегда с благодарностью и с гордостью рассказывал о заслугах тех, кто реализовывал его стратегию блестящих побед, никогда не выпячивая собственной, в реальности исторической, роли. Это и есть достойная глубочайшего уважения модель поведения политического деятеля мирового уровня, который всегда опирался, опирается и будет опираться на азербайджанский народ. И мы всегда и во всем его поддержим.