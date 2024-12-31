Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

31 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

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