https://news.day.az/officialchronicle/1719945.html Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 31 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
31 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Новость обновляется
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