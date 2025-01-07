АЖД переходят на цифровые накладные для отправки грузов
Впервые в истории ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) грузы были отправлены с Бакинской грузовой станции на станцию Сангачал по оформленной накладной с электронной подписью.
Об этом сообщили Day.Az в акционерном обществе.
Согласно информации, в результате использования электронной накладной исчезает бумажная документация; электронные документы обмениваются между грузоотправителем, станцией и грузопринимателем в режиме реального времени; обеспечивается прозрачность и контроль за счет автоматического расчета тарифа на перевозку; время, затрачиваемое на составление, регистрацию, обработку и доставку документов, сокращается в несколько раз.
Было отмечено, что одним из главных приоритетов АЖД является привлечение в ближайшее время полностью электронных документов для внутригосударственных перевозок.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре