Объем поступлений через системы быстрых переводов в Азербайджане

По состоянию на 1 декабря прошлого года поступления в коммерческие банки по системам быстрых денежных переводов в Азербайджане составили 106,4 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Центрального банка, эта сумма на 84,6 миллиона манатов, или 44,3%, ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Средняя сумма одного платежа по поступлениям через системы быстрых денежных переводов составила 450,9 маната.

Внебанковские переводы за отчетный период составили 41,3 миллиона манатов, что на 6,6 миллиона манатов, или 13,8%, меньше, чем на 1 декабря 2023 года.

Средняя сумма одного платежа по внебанковским переводам составила 423,3 маната.