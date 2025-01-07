Президент Ильхам Алиев: В Баку будет построено 10 новых станций метро

За последнее время мы сдали в пользование несколько станций метро. Но этого недостаточно, и по моему указанию будет построено 10 новых станций метро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Глава государства также отметил, что для реализации новых проектов дорожной инфраструктуры в городе Баку уже отобраны первые 7-8 проектов, привлечены международные специалисты.

Подчеркнув, что начался процесс замены автобусного парка Баку электробусами, Президент сказал: "Мы уже завезли более 150 новых электробусов, одновременно в этом году Азербайджан запустит местное производство электробусов"